Байден відреагував на авіакатастрофу у Броварах: "Монастирський відстоював волю українського народу"

Байден сказав, що "Монастирський та його команда були глибоко залучені до збереження демократії в Україні".

Президент США Джо Байден із дружиною Джилл Байден висловили глибокі співчуття родинам усіх загиблих і постраждалих внаслідок падіння вертольота у Броварах.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Ми з Джилл висловлюємо наші найглибші співчуття родинам усіх загиблих у трагічній аварії гелікоптера в Україні сьогодні вранці, включно з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським та іншими високопосадовцями українського уряду. Наші серця також із десятками мирних жителів, які були вбиті або поранені, зокрема з безцінними дітьми та їхніми родинами. Ми сумуємо разом з усіма, хто оплакує цю страшну трагедію. Сьогодні ми молимося за зцілення для поранених і розраду для тих, хто втратив близьких, - йдеться в повідомленні.

В заяві американський лідер зауважив, що загиблі "Монастирський та його команда були глибоко залучені до збереження демократії в Україні — як до її захисту від російської агресії, так і до життєво важливої роботи щодо реформ для зміцнення українських інституцій у цій війні та в майбутньому". Він назвав очільника МВС "реформатором і патріотом, який відстоював волю українського народу".

Байден також запевнив, що Сполучені Штати підтримують народ України "перед обличчям цієї трагедії і будуть підтримувати доти, доки це буде потрібно".

Авіакатастрофа в Броварах: що відомо

У Броварах на Київщині вранці 18 січня сталася авіакатастрофа. Близько 8:30 поблизу дитячого садка впав гвинтокрил цз керівництвом МВС на борту. Через падіння вертольота ДСНС загинуло 14 людей, з них одна дитина. Серед жертв - міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Український президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що це не нещасний випадок. Відомо, що СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Наразі розглядаються декілька версій.

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