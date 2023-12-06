Байден відверто зізнався, що змусило його балотуватись на другий термін

Байден, як чинний президент, є ймовірним кандидатом від Демократичної партії.

Президент США Джо Байден заявив, що частина його мотивації балотуватися на другий термін наступного року полягає в тому, щоб запобігти поверненню Дональда Трампа.

Про це інформує BBC.

“Ми не можемо дозволити йому перемогти”, — сказав Байден журналістам.

В ефірі Fox News Трамп не виключив зловживання владою, якщо він повернеться до Білого дому. Республіканець також сказав, що вважає Байдена занадто старим для такого політичного реваншу.

Жоден з кандидатів ще не є офіційним номінантом від своєї партії. Трамп є лідером республіканських перегонів, навіть незважаючи на те, що проти нього порушено чотири кримінальні справи. Байден, як чинний президент, є ймовірним кандидатом від Демократичної партії.

Поточні опитування громадської думки вказують на гіпотетично напружену боротьбу між ними в міру розгортання кампанії за Білий дім у 2024 році.

Виступаючи перед журналістами не на камеру на заході зі збору коштів на передвиборчу кампанію поблизу Бостона, Байден сказав: “Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б я. Але ми не можемо дозволити йому перемогти”.

Trump reacts to Biden saying "If Trump wasn’t running, I’m not sure I’d be running" pic.twitter.com/ztiiLrQRtP — The Post Millennial (@TPostMillennial) December 6, 2023

Ці слова президента були розцінені як перший випадок, коли він пов'язав свої прагнення на другий термін безпосередньо з протидією спробі Трампа повернутися на посаду.

Пізніше у вівторок, 5 грудня, Трамп з'явився на телевізійній програмі Fox News у Девенпорті, штат Айова. Ведучий Шон Хенніті запитав: “Ви обіцяєте Америці сьогодні, що ніколи не будете зловживати владою, щоб помститися комусь?”.

“За винятком першого дня, — відповів Трамп. — Я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити, бурити”.

Раніше в інтерв'ю Хенніті запитав колишнього президента, чи не планує він “якимось чином”, у разі переобрання президентом, зловживати владою, порушувати закон, щоб використовувати уряд для переслідування людей”.

“Ви маєте на увазі те, що вони використовують прямо зараз?”, — відповів Трамп. Він також сказав, що не думає, що Байден “фізично витримає” майбутню виснажливу кампанію.

Hannity: "Do you think he (Biden) will be their candidate?"



Trump: "I personally don't think he makes it. He's in bad shape physically. And mentally he's equally as bad and maybe worse. He's got vicious people surrounding him. Young, vicious. They're communists." pic.twitter.com/5Rj6xu0hKo — TheBlaze (@theblaze) December 6, 2023

Психічний стан його суперника, за його словами, “можливо, настільки ж поганий або навіть гірший”, ніж його фізичний стан.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував можливу перемогу Трампа на виборах президента США.

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