Байден відвідає Німеччину після перенесення засідання “Рамштайну” — Reuters

У президента США заплановані офіційні зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

У п’ятницю, 18 жовтня, відбудеться візит президента США Джо Байдена до Німеччини, який він раніше переніс разом із засіданням Контактної групи з питань оборони України, яке називають форматом “Рамштайн”, через необхідність відреагувати на наслідки урагану Мілтон.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в уряді Німеччини.

Джерела агентства повідомили, що візит Байдена не матиме характеру офіційного, а буде скорочений до участі в спільній роботі, яка триває.

У Reuters зазначили, що німецьке видання Spiegel повідомило, що у Байдена заплановані офіційні зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Переговори стосуватимуться війни Росії проти України на військового конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, що під час візиту президента Зеленського до США очільник Білого дому повідомив, що в жовтні у Німеччині відбудеться чергове засідання “Рамштайну”, на яке з’їдуться лідери держав, які надають допомогу Україні у протистоянні російській агресії.

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