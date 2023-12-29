Байден випустив спеціальну заяву після масованої російської атаки

Американський президент наголосив, що мета Путіна залишається незмінною — знищити Україну та поневолити українців. Він закликав Конгрес США не зволікати з допомогою Україні.

Після масованої російської атаки ракетами та дронами по всій території України вранці 29 грудня президент США Джо Байден заявив про необхідність зупинити Путіна.

Про це йдеться в спеціальній заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Байден наголосив, що це був найбільший повітряний напад на Україну від початку цієї війни із застосуванням зокрема й ракет з гіперзвуковою здатністю для ударів по містах та цивільній інфраструктурі по всій Україні.

США можуть бути втягнутими у конфлікт

“Це яскраве нагадування світові, що після майже двох років цієї нищівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підкорити її народ. Його треба зупинити”, - йдеться у заяві президента США.

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Американський лідер стверджує, що ставки у цій боротьбі виходять далеко за межі України, зачіпаючи увесь союз НАТО, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин. Він прямо натякнув, що США можуть бути безпосередньо втягнутими в цей конфлікт.

"Путін не просто намагався знищити Україну, він також погрожував деяким нашим союзникам по НАТО. Коли диктаторам і автократам дозволяють бешкетувати в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати виявляться втягнутими в цей процес безпосередньо", - йдеться у заяві президента США.

Байден нагадав про системи протиповітряної оборони, які Сполучені Штати та союзники поставили в Україну протягом минулого року. Вони, за його словами, допомогли успішно перехопити та знищити багато ракет і безпілотників, і американський народ може пишатися врятованими життями українців.

Конгрес повинен розблокувати допомогу Україні

При цьому президент США звернувся до законодавців із закликом не зволікати із наданням нової допомоги Україні.

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“Якщо Конгрес не вживе термінових заходів у новому році, США не зможуть продовжувати відправляти зброю та життєво важливі системи ППО, необхідні Україні для захисту свого народу. Конгрес має зробити крок уперед і діяти без подальших зволікань... Ми не можемо підвести Україну. Історія суворо засудить тих, хто не відгукнеться на заклик волі”, - підсумував Джо Байден.

Нагадаємо, Київ пережив одну з найпотужніших атак Росії, яка підступно завдавала ударів по цивільних об’єктах міста майже п’ять годин поспіль.

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