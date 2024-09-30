Байден висловився щодо намірів Ізраїлю розпочати наземну операцію в Лівані після вбивства Насралли

Очільник Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що він проти намірів Ізраїлю розпочати наземну операцію в Лівані.

Заяву американського президента передає AFP.

Джо Байден також закликав до припинення вогню, оскільки напруженість на Близькому Сході зросла після вбивства лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

На запитання, чи знає Байден про плани Ізраїлю провести обмежену операцію і чи згоден він з тим, щоб вона відбулася, очільник США відповів, що "більш обізнаний, ніж ви можете припустити".

"Я хотів би, щоб вони зупинилися. Ми повинні припинити вогонь зараз", – додав він.

За даними військових експертів, смерть лідера "Хезболли" Хасана Насралли ослабить угруповання, але не знищить його терористичну діяльність.

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