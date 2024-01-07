Байден виступить перед зі щорічним зверненням до Конгресу "Про стан справ у країні"

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступить зі щорічним зверненням до Конгресу "Про стан справ у країні" 7 березня.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

Байден зазначив, що приймає пропозицію спікера Палати представників Майка Джонсона у відповідь на запрошення і офіційний лист Джонсона виступити на спільному засіданні Конгресу.

"З нетерпінням чекаю на це, пане спікере", - заявив Байден.

Перед цим Майк Джонсон написав, що "Мій святий обов'язок – запросити президента Байдена виступити на спільному засіданні Конгресу 7 березня, щоб доповісти про стан нашої країни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільника Пентагону Остіна госпіталізували в перший день Нового року.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден заявив, що Трамп готовий зруйнувати демократію у США заради повернення до влади.

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