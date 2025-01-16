Байден виступив з прощальною промовою до американців: що він сказав про Україну

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у своїй прощальній промові до американського народу згадав про Україну та розповів про зовнішньополітичні досягнення.

Про це інформує CNN.

Під час промови він висловив надію, що його досягнення будуть збережені на довгі роки.

"Знадобиться час, щоб відчути повний вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посіяно, і воно ростиме і цвістиме десятиліттями", — заявив він.

Крім того, він розповів про зовнішньополітичні досягнення під час його президентства, зокрема він розповів про зміцнення блоку НАТО.

"Україна залишається вільною, і ми випередили нашу конкуренцію з Китаєм і багато іншого", — зазначив він

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Байдена запропонували ЄС і команді Трампа рішення, як посадити Путіна за стіл переговорів.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден нагородив Папу Римського вищою громадянською нагородою США.

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