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Байден визнав успіхи ЗСУ, а ОДКБ відправляє місію до Вірменії: головні новини ночі 14 вересня

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Байден визнав успіхи ЗСУ, а ОДКБ відправляє місію до Вірменії: головні новини ночі 14 вересня

Фото: Associated Press

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Головні новини ночі 14 вересня:

  • Президент США заявив, що Україна досягла значного прогресу під час воєнних дій. Читати далі –>
  • Організація договору колективної безпеки утримується від військового втручання у збройний конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. Читати далі –>
  • США найближчим часом можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Читати далі –>
  • Росія таємно перерахувала $300 млн іноземним політикам та посадовим особам у більш ніж двох десятках країн. Читати далі –>
  • На деокупованих територіях Харківщини розпочався процес оцінки руйнувань інфраструктури. Читати далі –>

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