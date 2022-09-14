Байден визнав успіхи ЗСУ, а ОДКБ відправляє місію до Вірменії: головні новини ночі 14 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 14 вересня:
- Президент США заявив, що Україна досягла значного прогресу під час воєнних дій. Читати далі –>
- Організація договору колективної безпеки утримується від військового втручання у збройний конфлікт між Азербайджаном та Вірменією. Читати далі –>
- США найближчим часом можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України. Читати далі –>
- Росія таємно перерахувала $300 млн іноземним політикам та посадовим особам у більш ніж двох десятках країн. Читати далі –>
- На деокупованих територіях Харківщини розпочався процес оцінки руйнувань інфраструктури. Читати далі –>
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