Байден вперше після оголошення діагнозу з'явився на публіці: як він виглядає (фото)

Колишній президент США зі своєю дружиною / © Twitter/Джо Байден

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Джо Байден — 46-й президент США — уперше зʼявився на публіці після того, як оголосив про рак.

Про це йдеться у New York Post.

Байден 23 травня відвідав випускний вечір свого онука Роберта Хантера Байдена в Солсбері. Фото із заходу опублікували дружина Байдена Джилл і його донька Ешлі.

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Джо Байден відвідав випускний вечір свого онука Роберта Хантера Фото: Instagram/@ashleyblazerbiden / © Instagram

Що відомо про діагноз Байдена

Колишньому президенту США Джо Байдену діагностували рак простати з метастазами у кістки. Про це стало відомо 18 травня. Діагноз було поставлено після того, як лікарі виявили «невеликий вузлик» на простаті Джо Байдена, який потребував «подальшого обстеження».

На думку колишнього лікаря Білого дому, Байдену залишилося жити, можливо, від року до 18 місяців.

Також вже йшлося про те, що раніше Джо Байден не знав про свій діагноз. Тому всі чутки про те, що хвороба експрезидента переховувалася, не відповідають дійсності.

Останні роки здоров’я Байдена було однією з головних тем у США, особливо під час його каденції та кампанії з переобрання.

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