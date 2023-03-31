Байден вперше прокоментував затримання американського журналіста в Росії

Журналіста затримали співробітники ФСБ у Єкатеринбурзі, зі звинуваченням у "шпигунстві".
Президент США Джо Байден вперше прокоментував скандал навколо американського журналіста видання Wall Street Journal Евана Гершковича, якого затримали співробітники ФСБ у Єкатеринбурзі, зі звинуваченням у "шпигунстві".
Про це інформує видання CNN.
Журналісти запитали американського президента про те, що б він хотів сказати росіянам, які затримали американського журналіста.
"Відпустіть його", - сказав Байден, покидаючи Білий дім сьогодні вранці.
Інший журналіст запитав, чи висилатимуть США російських дипломатів або журналістів через затримання Гершковича. Президент США сказав, що "це не є планом прямо зараз".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Єкатеринбурзі співробітники російської Федеральної служби безпеки затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Представника медіа звинувачують у "шпигунстві".
Пізніше редакція WSJ закликала адміністрацію президента США Джо Байдена подумати про “дипломатичну та політичну ескалацію”.
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