Байден вперше за довгий час визвірився на Трампа: що він заявив

Байден розкритикував Трампа / © Associated Press

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Вперше за довгий час експрезидент США Джо Байден розкритикував чинного президента США Дональда Трампа. Родина Байденів поступово почала повертатися в інформаційне поле, і Джо Байден розпочав з критики Трампа.

Про це пишуть The New York Times.

Байден розкритикував Трампа: що він сказав

Повернення колишньої першої родини США викликало невдоволення у деяких демократів. У п’ятницю ввечері в Су-Фолс, де Байден вперше за тривалий час з’явився на публіці, 46-й президент США вирішив виступити на вечері, організованій Демократичною партією Південної Дакоти у банкетній залі готелю Best Western.

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Сотні демократів були у захваті, коли Байден виголосив, певно, найполітизованішу заяву за весь час свого постпрезидентства.

Журналісти відзначають, що інколи його слова було вкрай важко розібрати, а подекуди Джо Байден переходив на крик, але він різко розкритикував чинного президента США Дональда Трампа, зокрема, за «жахливі проєкти марнославства».

«Боже мій, зносити Східну залу Білого дому, щоб звільнити місце для бального залу, який більше підходить для Версаля? Або написати своє ім’я на „Кеннеді-центрі“… Або побудувати арку, яка б затьмарила Меморіал Лінкольна…», — дорікнув Байден.

Також Байден прокоментував «таємний фонд» на 1,8 мільярда доларів:

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«Найбільше мене обурило те, що Трамп збирався віддати ці гроші бунтівникам 6 січня. І величезні суми криптовалюти, які містер Трамп нажив після повернення на пост президента».

Крім усього, Байден не оминув теми критики за час свого президентства:

«Мене критикували деякий час тому, коли я ще був президентом, за те, що я говорив, що наша демократія перебуває під загрозою. Це було найближче до „а я ж казав“», — додав Джо Байден.

Протягом останнього тижня родина Байдена вкрай активно з’являлася на публіці. Публікація книги Джилл Байден минулого тижня відкрила глибокі рани у партії, оскільки Джилл написала свою версію того, наскільки болісно для Байдена завершилося президентство.

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Дискусія набула неприємних обертів, коли ексспівробітники Байдена почали суперечити їй в інтернеті та в повідомленнях ЗМІ, і Джилл почала їм відповідати.

Водночас син Байдена, Гантер, активно повернувся до написання публікацій в X. Протягом усього президентського терміну Байден-молодший вважався тягарем для батька, але тепер він може вільно висловлювати свою думку, і, що цікаво, людям це дуже подобається.

Зокрема, він підкорив навіть деяких прихильників Трампа, яким сподобалося, як Гантер Байден з іронією описує минуле з наркотичною залежністю, а також публікує їдкі жарти в бік тих, хто вважається «ворогами» родини Байденів.

Прессекретар Джо Байдена Ті Джей Дакло заявив, що наразі експрезидент пише свої мемуари, однак дата публікації поки не визначена.

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Журналісти поділилися, що подія, на якій виступав Байден, не мала спеціальних умов, там не було значної кількості преси і його промову не транслювали на телебаченні.

Син Байдена назвав Україну «гадючим лігвом»

Нагадаємо, син експрезидента США Гантер Байден в інтерв’ю назвав Україну «гадючим лігвом» через високий рівень корупції. Він визнав своєю помилкою рішення увійти до ради директорів компанії Burisma у 2014 році і пояснив це наївністю та складним політичним контекстом.

Окрім цього, Байден-молодший розкритикував оточення Барака Обами, через яке був змушений покинути лобізм і почати бізнес з нуля, а також дорікнув адміністрації Дональда Трампа у збагаченні на президентстві.

Він також відкрито розкритикував рішення свого батька, назвавши провалом вихід військ США з Афганістану у 2021 році, та виступив проти нелегальної міграції, яка виснажує ресурси країни.

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Сам Гантер Байден є юристом і бізнесменом, чия робота в українській Burisma без профільного досвіду викликала звинувачення у конфлікті інтересів з боку політичних опонентів Джо Байдена.

Крім того, він відомий своєю боротьбою із залежностями та кримінальними справами 2023–2024 років щодо зброї та несплати податків.

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