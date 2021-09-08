Байден впевнений, що Росія і Китай спробують домовитися з "Талібаном"

Байден впевнений, що Росія і Китай спробують домовитися з "Талібаном"

До подібних дій, на переконання Байдена, також вдадуться Іран і Пакистан.

Президент США Джо Байден впевнений у тому, що Китай, Росія, Пакистан і Іран спробують досягти домовленості з радикальним ісламістським рухом "Талібан", який захопив владу в Афганістані.

Відповідну заяву американський лідер озвучив журналістам у вівторок, 7 вересня, пише Reuters.

"У Китаю є справжня проблема з "Талібаном". Тому вони збираються спробувати виробити якусь домовленість з "Талібаном". Я впевнений. Як Пакистан, як Росія, так і Іран", - висловився він, додавши, що "вони намагаються зрозуміти, що їм зараз робити".

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Раніше китайський міністр закордонних справ Ван Ї сказав держсекретареві США Ентоні Блінкену, що міжнародне співтовариство має взаємодіяти з талібами і "направляти їх в позитивному напрямку".

Нагадаємо, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, який у 2001 році оголосив про участь британських сил в операції зі стримування талібів, засудив рішення про виведення військ з Афганістану.

За його словами, виведення військ викликало в "усіх джихадистських угруповань у всьому світі радість". "Росія, Китай і Іран побачать це і скористаються цим", - попередив політик.

Тим часом міністри закордонних справ держав Великої сімки (G7 — ред) планують провести зустріч, головною темою якої стане ситуація в Афганістані. Переговори можуть розпочатися вже 8 вересня.

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