Байден втретє за місяць проведе перемовини із союзниками щодо агресії Росії: що обговорять

Байден втретє за місяць проведе перемовини із союзниками щодо агресії Росії: що обговорять

Сторони вирішать координацію єдиної відповіді на вторгнення РФ до України.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у понеділок, 28 лютого, матиме телефонну розмову із союзниками та партнерами, присвячену нападу РФ на України та заходів проти Москви.

Про це йдеться на сайті канадського прем'єра Джастіна Трюодо.

Байден обговорить з лідерами Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Британії, Європейського Союзу та НАТО напад Росії на Україну. Сторони вирішать питання щодо координації єдиної відповіді на вторгнення РФ.

Цього місяця Джо Байден вже двічі проводив зустрічі у подібному форматі. До переговорів тепер приєднається Японія та Румунія.