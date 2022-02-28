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Байден втретє за місяць проведе перемовини із союзниками щодо агресії Росії: що обговорять

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Байден втретє за місяць проведе перемовини із союзниками щодо агресії Росії: що обговорять

Associated Press

Сторони вирішать координацію єдиної відповіді на вторгнення РФ до України.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден у понеділок, 28 лютого, матиме телефонну розмову із союзниками та партнерами, присвячену нападу РФ на України та заходів проти Москви.

Про це йдеться на сайті канадського прем'єра Джастіна Трюодо.

Байден обговорить з лідерами Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Британії, Європейського Союзу та НАТО напад Росії на Україну. Сторони вирішать питання щодо координації єдиної відповіді на вторгнення РФ.

Цього місяця Джо Байден вже двічі проводив зустрічі у подібному форматі. До переговорів тепер приєднається Японія та Румунія.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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