Байден вважає, що переміг би Трампа на виборах: за чим шкодує президент США

В оточенні чинного президента побутує думка, що Камала Гарріс недостатньо боролася за місце в Білому домі.

Чинний президент США Джо Байден досі шкодує, що відмовився від цьогорічної президентської виборчої кампанії, і вважає, що переміг би Дональда Трампа на виборах, незважаючи на несприятливі опитування.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на джерела в Білому домі.

“Байден і деякі з його помічників досі вважають, що йому слід було залишитися в перегонах, незважаючи на погані результати в дебатах і низькі результати в опитуваннях, які спонукали демократів тиснути на нього, щоб він відмовився від участі. За словами людей, знайомих з їхніми коментарями, які говорили на умовах анонімності, щоб описати приватні розмови, Байден і ці помічники говорили людям останніми днями, що він міг би перемогти Трампа”, - йдеться у публікації.

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За інформацією співрозмовників видання, Джо Байден також вважає, що зробив помилку, обравши Мерріка Ґарленда генеральним прокурором, оскільки він як суддя апеляційного суду США не поспішав переслідувати Дональда Трампа за його роль у заворушеннях 6 січня 2021 року.

Також Байден і його помічники вважають, що результат виборів був би іншим, якби Камала Гарріс активніше боролася за місце в Білому домі, повідомляє WP. Але багато прихильників Гарріс заперечують це та звинувачують президента в тому, що він занадто довго чекав, щоб відійти, залишаючи наступниці занадто мало часу для ефективної кампанії.

При цьому у дехто у демократичному таборі закидає Байдену, що він порушив свою передвиборчу обіцянку 2020 року бути “перехідною” фігурою, яка передасть естафету після одного терміну та відверне країну від президентства Трампа.

“Байден проводив передвиборчу кампанію на обіцянці бути президентом на один термін, після чого він передасть свої повноваження іншому поколінню”, — сказав WP сенатор-демократ від Коннектикуту Річард Блюменталь.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск, який входить до команди новообраного президента США Дональда Трампа, заявив, що президент Джо Байден майже весь свій президентський термін провів у відпустці.

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