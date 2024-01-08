Байден закликав республіканців у Конгресі схвалити понад 60 мільярдів доларів для України

Конгрес США досяг угоди, яка допоможе запобігти шатдауну, а тепер має "виконати свій обов'язок".

Президент США Джо Байден після укладення угоди щодо фінансування уряду 2024 року закликав республіканців у Конгресі схвалити додаткове фінансування. Йдеться про понад 60 мільярдів доларів для допомоги Україні.

Про це президент сказав у заяві, що оприлюднено на сайті Білого дому.

Байден зазначив, що тепер республіканці в Конгресі мають припинити погрози зупинити роботу уряду та виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої й національної безпеки.

"Включно із моїм додатковим запитом щодо фінансування підтримки України. Для них настав час діяти", – наголосив Байден.

Водночас президент США підкреслив, що угода на крок наблизила країну до "запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів".

"Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома партіями", – зазначив Байден.

Нагадаємо, 8 січня республіканці та демократи у Конгресі США досягли угоди про федеральні витрати у 2024 році, щоб запобігти частковій зупинці уряду ("шатдауну"). Загальна цифра включає 886 мільярдів на оборону та 704 мільярда доларів на витрати, що не пов’язані з обороною.

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