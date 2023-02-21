Байден закликав світ "не відвертати очі" від воєнних злочинів росіян в Україні

За його словами, за минулий рік Росія зробила багато "брутальних злочинів проти людства".

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україна ніколи не стане на коліна перед РФ і не потрапить під владу Кремля, попри всі воєнні злочини росіян.

Про це очільник Білого дому сказав під час промови з Королівського замку у Варшаві.

За його словами, за минулий рік Росія зробила багато "брутальних злочинів проти людства".

"Російські військові та найманці скоїли військові злочини: вбивали цивільних, ґвалтували жінок, бомбардували житлові будинки, крали українських дітей. Вони руйнували школи та дитбудинки. Ніхто не повинен відвертати очі від цих злочинів, які Росія здійнила в Україні", – наголосив Байден.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден після візиту до Києва виступив у Варшаві. Зокрема, президент США висловив підтримку Молдові та її "вільним людям", а також заявив, що Путін уже втратив силу.

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