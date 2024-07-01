Байден закликав своїх спонсорів не залишати його після невдалих дебатів - Bloomberg

Він заявив, що не висував би свою кандидатуру, якби не був впевнений у перемозі.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що він розуміє занепокоєння, які виникли після дебатів з суперником за крісло президента Дональдом Трампом, одна просить спонсорів своєї передвиборчої кампанії не відмовлятися від його подальшої підтримки.

Про це пише Bloomberg.

У повідомленні вказується, що в маєтку американського мільярдера та менеджера хедж-фонду Баррі Розенштейна відбувся захід, на якому збирали гроші для підтримки Джо Байдена.

"Я розумію стурбованість дебатами. Я розумію. Я провів не чудову ніч", - сказав очільник Білого дому перед гостями.

Він також заявив, що не висував би свою кандидатуру, якби не був впевнений у перемозі.

Видання пише, що невдалі дебати можуть мати наслідки, які не дозволять Байдену збирати заплановану суму грошей, оскільки багато спонсорів можуть підтримати його противника Трампа. Однак у штабі Байдена не вважають ці побоювання серйозними, заявивши, що змогли зібрати $27 млн між днем ​​дебатів і вечором п’ятниці.

Нагадаємо, що перші дебати між Джо Байденом та Дональдом Трампом відбулися у четвер, 27 червня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден відповів, чи розглядає варіант знятись з президентських виборів у США.

Крім того, ми раніше інформували, що The New York Times просить Байдена знятися з виборів після невдалих дебатів з Трампом.

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