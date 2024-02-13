Байден закликав встановити шеститижневе перемирʼя у Секторі Гази

Президент Сполучених Штатів Джо Байден закликав встановити режим припинення вогню між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у Секторі Гази на шість тижнів.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідну заяву голова Білого дому зробив після зустрічі з королем Йорданії Абдаллою II у Білому домі.

На думку Байдена, така пауза "принесла б негайний і тривалий період спокою в Газі щонайменше на шість тижнів, після чого ми могли б використати час для побудови чогось більш міцного".

Президент США додав, що "ключові складові угод вже на столі", а США "зроблять все можливе, щоб вони відбулися".

Видання повідомляє, що зустріч Байдена і Абдалли відбулась на фоні зростаючого занепокоєння щодо можливого наземного наступу Ізраїлю на місто Рафах. Це може призвести до ескалації напруженості в регіоні та гуманітарної катастрофи.

Президент США заявив, що обговорив з королем обговорили ситуацію в Рафаху і те, як доставити більше допомоги в Газу.

В свою чергу Абдалла після зустрічі зауважив: "Ми не можемо дозволити собі ізраїльську атаку на Рафах. Це неодмінно призведе до ще однієї гуманітарної катастрофи… Зараз нам потрібне тривале припинення вогню. Ця війна повинна закінчитися".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль готується провести нову велику військову операцію на півдні Сектора Гази у місті Рафах.

Пізніше Єгипет пригрозив призупинити ключовий мирний договір з Ізраїлем, у разі якщо ЦАХАЛ увійде до густонаселеного прикордонного міста Рафах.

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