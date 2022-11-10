Байден закликав звернути увагу на відносини Ілона Маска з іншими країнами

Президент США Джо Байден вважає за необхідне звернути увагу на відносини американського мільярдера Ілона Маска на його відносини з іншими країнами.

Про це він заявив під час свого спілкування з журналістами, повідомляє журналістка Fox News Ліз Фрайден.

"Співпраця або технічні відносини Ілона Маска з іншими країнами заслуговують на те, щоб на них звернули увагу. Чи робить він щось неналежне, я цього не припускаю. Я припускаю, що на це варто звернути увагу", - заявив американський президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ілон Маск здивував користувачів соцмереж новим дописом про вибори до Конгресу США.

Також ми інформували, що засновник Twitter відреагував на події в компанії та рішення нового власника Ілона Маска.

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