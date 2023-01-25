Байден запевнив Україну в "потужній" підтримці США та ЄС тірозповів про плани ЗСУ провести контрнаступ

Під час звернення Байден заявив про плани України провести контрнаступ, тому "в дуже короткостроковій перспективі їй необхідна допомога".

Американський президент Джо Байден заявив про небувалу жорстокість Росії проти України та наголосив, що США та ЄС єдині в підтримці України.

Про це президент США сказав під час виступу в Білому дому 25 січня.

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"Вчора (24 січня - ред.) було 11 місяців від жорстокого вторгнення Росії. Українці показали свою хоробрість та відданість. Американський народ продемонстрував потужну підтримку. Конгрес виявив єдність. США працювали і партнерами по всьому світу для того, щоб Україна була в найбільш сильній позиції захистити себе. США та ЄС повністю єдині", - запевнив Байден.

Очільник Білого дому розповів, що вранці 25 січня провів переговори із союзниками по НАТО, зокрема з Німеччиною, Францією та Італією.

"Цього ранку я розмовляв із нашими союзниками по НАТО - з канцлером Німеччини Шольцом, французьким президентом Макроном, італійською прем'єркою Мелоні - для того, щоб координувати нашу підтримку України. Росія очікувала, що ми розпадемося, але ми повністю єдині. Україна намагається захистити свої території і провести контрнаступ. У дуже короткостроковій перспективі їм необхідні можливості для того, щоб чинити відсіч проти російських військ", - розповів президент.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що головна ціль його країни у підтримці України – допомогти державі захистити свій суверенітет і територіальну цілісність.

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