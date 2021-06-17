Байден застеріг Путіна від кібератак на ключові об’єкти США: озвучено перелік недоторканних

Американська сторона заявила про неприпустимість кібератак на об'єкти 16 ключових секторів.

Під час зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна в Женеві однією з важливих тем переговорів стали кібератаки на важливі об’єкти в США, сліди яких ведуть у Росію. Американська сторона поставила вимогу не допускати атак російських хакерів, визначивши ключові сектори. Кореспондент Bloomberg Дженніфер Джейкобс у своєму Twitter оприлюднила цей перелік.

За інформацією журналістки, до списку потрапили об’єкти:

хімічної промисловості;

торгівлі;

систем комунікації;

життєво важливого виробництва;

сфери оборони;

системи надання термінової медичної допомоги;

сфери охорони здоров'я;

енергетики;

фінансів;

сільського господарства/продовольчої сфери;

інформаційних технологій.

Також у цьому переліку - ядерні об'єкти, урядові установи, транспорт, об'єкти, що мають відношення до водопостачання, та дамби.

Нагадаємо, що у вівторок, 1 червня, всі заводи однієї з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS призупинили роботу внаслідок кібератаки. Хакери застосували програму-здирник щодо серверів, які підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії.

Раніше у зв'язку з масштабною хакерською атакою на найбільший трубопровід США Colonial Pipeline у 17 штатах та Вашингтоні оголосили надзвичайну ситуацію.

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