Байден застеріг Путіна від кібератак на ключові об’єкти США: озвучено перелік недоторканних

Американська сторона заявила про неприпустимість кібератак на об'єкти 16 ключових секторів.
Під час зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна в Женеві однією з важливих тем переговорів стали кібератаки на важливі об’єкти в США, сліди яких ведуть у Росію. Американська сторона поставила вимогу не допускати атак російських хакерів, визначивши ключові сектори. Кореспондент Bloomberg Дженніфер Джейкобс у своєму Twitter оприлюднила цей перелік.
За інформацією журналістки, до списку потрапили об’єкти:
- хімічної промисловості;
- торгівлі;
- систем комунікації;
- життєво важливого виробництва;
- сфери оборони;
- системи надання термінової медичної допомоги;
- сфери охорони здоров'я;
- енергетики;
- фінансів;
- сільського господарства/продовольчої сфери;
- інформаційних технологій.
Також у цьому переліку - ядерні об'єкти, урядові установи, транспорт, об'єкти, що мають відношення до водопостачання, та дамби.
Нагадаємо, що у вівторок, 1 червня, всі заводи однієї з найбільших у світі м'ясопереробних компаній JBS призупинили роботу внаслідок кібератаки. Хакери застосували програму-здирник щодо серверів, які підтримують операції JBS в Північній Америці і Австралії.
Раніше у зв'язку з масштабною хакерською атакою на найбільший трубопровід США Colonial Pipeline у 17 штатах та Вашингтоні оголосили надзвичайну ситуацію.