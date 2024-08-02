Байден заявив про готовність США захищати Ізраїль від балістичних ракет та БпЛА

Також Байден наголосив на важливості деескалації напруженості в Близькому Сході.

Сполучені Штати готові підтримати оборону Ізраїлю від атак зі сторони терористичних угруповань.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

У повідомленні вказується, що президент Сполучених Штатів Джо Байден провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час переговорів Байден підтвердив, що США будуть захищати Ізраїль від атак з боку Ірану та його терористичних маріонеткових угруповань ХАМАС, "Хезболла" та хуситів.

Крім того, сторони обговорили підтримку оборони Ізраїлю від загроз, зокрема від балістичних ракет і безпілотників.

Також Байден під час розмови з Нетаньягу наголосив на важливості деескалації напруженості в Близькому Сході. Також до цього заклику Байдена приєдналась ймовірний кандидат у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль оголосив про ліквідацію командира бойового крила ХАМАСу.

Крім того, ми також інформували, що через вбивство дітей на Голанських висотах Ізраїль вдарив по Бейруту, де перебував командир "Хезболли".

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