Байден заявив про укладену угоду в Конгресі США щодо продовження допомоги Україні

Президент США запевнив, що переважна більшість республіканців і демократів у Палаті представників і в Сенаті підтримують Україну.

У неділю, 1 жовтня, президент США Джо Байден висловив сподівання, що республіканці дотримаються свого слова щодо підтримки України і натякнув на відповідну угоду, яку було укладено після того, як Конгрес США для запобігання шатдауну виключив допомогу Києву з тимчасового законопроєкту про державні витрати.

Про це він говорив під час пресконференції в Білому домі.

“Вони [республіканці] сказали, що підтримають Україну на окремому голосуванні щодо фінансової допомоги, призначеної для цієї країни", - наголосив Байден.

Байден запевнив, що переважна більшість республіканців і демократів у Палаті представників і в Сенаті підтримують Україну в її захисті від російської агресії.

“Я хочу запевнити союзників США, американський народ і народ України, що вони можуть розраховувати на нашу підтримку”, - говорив він.

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Він також додав, що не може повірити, що “ті, хто проголосував за підтримку України переважною більшістю в Палаті представників і Сенаті, демократи чи республіканці, з чистих політичних міркувань дозволять, щоб в Україні гинуло більше людей”.

Відповідаючи на питання про довіру до спікера Палати представників республіканця Кевіна Маккарті після того, як він зняв усі свої вимоги до резолюції, крім виключення із неї згадки про допомогу Україні, Байден згадав про укладену угоду.

"Ми щойно уклали угоду щодо України, тож скоро дізнаємося", – наголосив він.

Президент США не став пояснювати конкретний зміст згаданої угоди.

"Я очікую, що спікер [Кевін Маккарті] збереже відданість народу України та забезпечить отримання підтримки, необхідної для допомоги Україні у цей критичний момент", – додав Байден.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що американська підтримка України в жодному разі не може бути перервана. Так він відреагував на ухвалення проєкту тимчасового фінансування уряду терміном на 45 днів, який не містить фінансування допомоги Україні.

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