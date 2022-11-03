Байден заявив, що перекинуті до Європи війська США лишаться там надовго

Президент США Джо Байден заявив, що додатковий військовий контингент, який був перекинутий до Європи, буде залишатись там тривалий час і забезпечувати безпеку союзників.

Про це він заявив, відповідаючи на відповідне питання журналіста, повідомляє Білий дім.

Журналіст запитав американського президента, як довго військові США лишатимуться у Польщі та в інших країнах НАТО, на що Байден відповів: "Вони будуть там тривалий час".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державний департамент США схвалив можливий продаж американських керованих ракет GMLRS та пов'язаного з ними устаткування на $535 млн для Фінляндії.

Ми також інформували, що авіаносна ударна група США на чолі з новим атомним авіаносцем USS Gerald Ford у середині листопада прибуде до Європи.

Читайте також: