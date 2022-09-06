Байден заявив, що поки не треба визнавати Росію країною-спонсоркою тероризму

Таке питання Джо Байдену поставили журналісти під час брифінгу у Білому домі.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що Росію не варто визнавати державою-спонсоркою тероризму.

Про це пише видання Reuters.

Відповідаючи на запитання, чи слід вважати Росію державою-спонсоркою тероризму, Байден лаконічно відповів журналістам у Білому домі: "Ні".

Нагадаємо:

3 травня Верховна Рада підтримала звернення до США щодо визнання РФ державою-спонсоркою тероризму.

28 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має бути визнана державою — спонсором тероризму з огляду на розв’язану нею агресивну війну проти України

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