Байден заявив, що Трамп готовий зруйнувати демократію у США заради повернення до влади

Президент США Джо Байден заявив, що Дональд Трамп готовий заради повернення до влади пожертвувати демократією в країні.

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Про це інформує CNN.

Під час своєї промови в штаті Пенсільванія він згадав про події трирічної давнини, коли прихильники Трампа здійснили напад на Капітолій 6 січня 2021 року.

Байден заявив, що "Немає ніякої плутанини щодо того, хто такий Трамп і що він збирається робити. Ми всі знаємо, хто такий Дональд Трамп. Питання: хто ми?".

Крім того, Байден надав, що під час штурму Капітолію загинули кілька людей, а на думку президента США "вони загинули через брехню Трампа".

"Кампанія Дональда Трампа присвячена йому, а не Америці. Не вам. Кампанія Дональда Трампа одержима минулим, а не майбутнім. Він готовий пожертвувати нашою демократією, прийшовши до влади", – сказав Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не варто боятися перемоги Трампа на виборах президента США.

Крім того, ми раніше інформували, що Дональд Трамп подає апеляцію на рішення штату Мен, яке забороняє йому брати участь у виборах президента США.

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