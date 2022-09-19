Байден заявив, що в США закінчилася пандемія коронавірусу

Утім, проблеми з коронавірусом все ще є, і над цим у країні працюють.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS.

"Пандемія закінчилася. У нас все ще є проблема з COVID. Ми все ще багато над цим працюємо. Але пандемія закінчилася, якщо ви помітили, ніхто не в масках. Здається, усі в досить хорошій формі", - сказав президент США.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що у світі незабаром завершиться пандемія коронавірусу, адже для цього склалася найбільш сприятлива ситуація. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні набирає обертів коронавірус. Пік захворюваності на COVID-19 у нашій країні прогнозується на початок жовтня. У ВООЗ прогнозують дефіцит кисню для важких пацієнтів.

Після коронавірусу та мавпячої віспи світові загрожує новий вірус

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