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Байден заявив, що в США закінчилася пандемія коронавірусу

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Байден заявив, що в США закінчилася пандемія коронавірусу

Фото: Associated Press

Президент Спошучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що пандемія коронавірусу в США закінчилася.

Утім, проблеми з коронавірусом все ще є, і над цим у країні працюють.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS.

"Пандемія закінчилася. У нас все ще є проблема з COVID. Ми все ще багато над цим працюємо. Але пандемія закінчилася, якщо ви помітили, ніхто не в масках. Здається, усі в досить хорошій формі", - сказав президент США.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що у світі незабаром завершиться пандемія коронавірусу, адже для цього склалася найбільш сприятлива ситуація. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні набирає обертів коронавірус. Пік захворюваності на COVID-19 у нашій країні прогнозується на початок жовтня. У ВООЗ прогнозують дефіцит кисню для важких пацієнтів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1004
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