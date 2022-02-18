Байден знову виступить із зверненням щодо ситуації навколо України

Байден уже виступав із промовою цього тижня 15 лютого.

Президент США Джо Байден вдруге за тиждень виступить із зверненням щодо ситуації довкола України через зростання російської агресії.

Про це повідомляє CNN з посиданням Білий дім.

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Зазначається, промова, присвячена темі України та Росії, запланована на 23:00 за київським часом.

Слід зазначити, президент США Джо Байден 15 лютого виступив із промою щодо ситуації довкола України та загрози російського вторгнення. Зокрема, Байден говорив, що імовірність вторгнення Росії до України існує і деескалації ситуації поки що не відбулося. Також у разі військового вторгнення РФ до України США та союзники застосують найпотужніші від 2014 року санкції проти Москви.

Нагадаємо, незважаючи на заяву Міноборони РФ нібито про відведення частини військ від українських кордонів Байден наголосив, що ризик вторгнення Росії до України залишається "дуже високим". За його словами, Росія може напасти на Україну в найближчі кілька днів.

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