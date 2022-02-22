Байден готує новий виступ щодо агресії Росії проти України

Відеозвернення заплановане сьогодні, 22 лютого, о 21:00 за київським часом.

Президент США Джо Байден знову виступить зі зверненням до американців. Головною темою його промови буде оновлена інформація щодо ситуації навколо України та Росії.

Про це повідомляє Білий дім.

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Зазначається, президент США виступить з промовою у Білому домі у вівторок, 22 лютого, о 21:00 за київським часом. Зазначимо, впродовж двох тижнів - це буду третє звернення до американців щодо ситуації в Україні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 лютого, Джо Байден вдруге за тиждень виступив із зверненням щодо ситуації навколо України через ескалацію конфлікту з боку Російської Федерації. Зокрема, під час промови Джо Байден заявив, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін ухвалив рішення напасти на Україну .

Слід зазначити, що президент країни-агресорки Володимир Путін ввечері 21 лютого визнав "незалежність" створених Росією псевдореспублік на тимчасово окупованих територіях України - "ЛНР" та "ДНР".

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