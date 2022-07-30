Байден знову захворів на COVID-19 і йде на карантин - Білий дім

Президент США Джо Байден, який тільки нещодавно видужав від коронавірусу, знову отримав позитивний тест на COVID-19.

Від попереднього одужання Байдена минуло менше ніж три дні.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

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В оновленій інформації лікаря американського президента Кевіна О'Коннора зазначається, що очільник США знову захворів на коронавірус. Стан здоров'я задовільний. Байден не відчуває жодних симптомів коронавірусу, однак він буде ізольований.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Байден отримав позитивний тест на коронавірус. Згодом, 26 липня у Білому домі повідомили, що Байден завершив п'ятиденний курс лікування від коронавірусу препаратом Paxlovid та що симптоми COVID-19 у президента практично зникли.

Джо Байден захворів на COVID-19

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