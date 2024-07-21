Байден зняв свою кандидатуру з виборів: кого запропонував замість себе

Президент Сполучених Штатів Джо Байден увечері 21 липня офіційно заявив про вихід із передвиборчих перегонів. У своїй заяві президент США подякував за роботу віце-президенту Камалу Харріс, назвавши її екстраординарним партнером.

Згодом у соцмережі Х (Twitter) Байден опублікував новий пост, у якому закликав підтримати на виборах нинішню віцепрезидентку Камалу Гарріс.

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"Мої колеги-демократи, я вирішив не висувати свою кандидатуру та зосередити всю свою енергію на своїх обов’язках президента до кінця свого терміну. Моїм першим рішенням як кандидата від партії у 2020 році було обрати Камалу Гарріс своїм віцепрезидентом. І це було найкраще рішення, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи — настав час об’єднатися і перемогти Трампа. Давайте зробимо це", — написав Байден.

Джо Байден і Камала Гарріс / Фото: Twitter/Джо Байден

Зауважимо, що це перша відмова кандидата від передвиборної боротьби з часів війни у ​​В'єтнамі: у 1968 році чинний президент-демократ Ліндон Джонсон на тлі антивоєнних протестів зняв свою кандидатуру, а його віце-президент програв вибори республіканцю Річарду Ніксону.

Раніше у ЗМІ припускали, що Байден може зняти свою кандидатуру з виборів через стан здоров’я і тиск спонсорів, які ставили під сумнів його дієздатність через вік. У разі перемоги на виборах на закінчення наступного терміну йому було б уже 86 років.

Тиск на Байдена посилився від однопартійців після провалу на дебатах з Трампом, а також низки подальших конфузів. Зокрема, представляючи публіці президента України Зеленського, Байден назвав його "Путіним", а згодом назвав Камалу Харріс "віце-президентом Трампом".

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