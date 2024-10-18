Байден зробив заяву щодо далекобійних ударів по Росії перед відльотом з Німеччини

У п’ятницю, 18 жовтня, президент США Джо Байден після зустрічі з лідерами Німеччини, Франції та Британії, яка відбулася в Берліні, повідомив, що консенсусу щодо дозволу на застосування Україною далекобійної зброї для ударів вглиб Росії досягнуто не було.

Про це повідомляє “Голос Америки”, опублікувавши відео з брифінгу Байдена перед його відльотом з Німеччини.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо зброї великої дальності, яка є одним із пунктів оприлюдненого Зеленським “плану перемоги”, американський президент зауважив, що у зовнішній політиці ніколи не буває “я не передумаю”, натякнувши на можливу зміну позиції партнерів. Однак наголосив, що консенсусу не досягнуто.

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При цьому Джо Байден відмовився “спекулювати” на цій темі, не уточнивши, що має статися для того, щоб західні партнери України “передумали”.

“Ми будемо підтримувати Україну. Ми переконаємося, що вона матиме всі необхідні їй спроможності”, - сказав президент США у відповідь на питання, чи було досягнуто консенсусу щодо “плану перемоги”, який оприлюднив Зеленський.

Нагадаємо, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу в Берліні заявив, що адміністрація президента США Джо Байдена підтримує запропонований президентом України Володимиром Зеленським План перемоги.

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