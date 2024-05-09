Байден зробив жорстку заяву щодо Ізраїлю на тлі операції у місті Рафах

Внаслідок використання Ізраїлем американської зброї у Секторі Гази загинули цивільні люди.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що якщо Ізраїль почне повномасштабний наступ на місто Рафах на півдні сектора Гази, то Вашингтон не надаватиме зброю, яку можна використати у цій операції.

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Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Я чітко дав зрозуміти, що якщо вони увійдуть в Рафах — вони ще не увійшли в Рафах — якщо вони увійдуть в Рафах, я не постачатиму зброю, яка історично використовувалася для операцій в містах", — сказав Байден.

Він визнав, що внаслідок використання американської зброї у Секторі Гази загинули цивільні люди.

Водночас президент США заявив, що Ізраїль надалі отримуватиме зброю для оборонних цілей, зокрема для системи протиповітряної оборони Залізний купол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїльські військові заявили, що їхня 401-ша бронетанкова бригада вранці 7 травня захопила контрольно-пропускний пункт Рафах на півдні Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль почав завдавати ударів по місту Рафах на півдні Гази.

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