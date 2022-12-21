Байден зустрів Зеленського у Білому домі: з'явилися перші фото та відео

Американський президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден зустріли українського президента Володимира Зеленського, який прибув із робочим візитом до Вашингтона, у Білому домі.

Про це повідомляє низка американських ЗМІ.

"Байден і перша леді Джилл Байден вітали українського президента в Білому домі на Південній галявині перед зустріччю лідерів о 14:30. І американський, і український прапори прикрашали Білий дім, коли Зеленський вийшов із позашляховика в оливково-зеленому світшоті", - йдеться у повідомленні CBS.

Зеленський потиснув руку Байденам, після того Байден обійняв українського лідера та провів його всередину Білого дому.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Також інформаційні агентства США опублікували перші хвилини зустірчі двох президентів. Телеканал C-Span розмістив відео, як подружжя Байденів тепло зустріли Зеленського. Переглянути історичні кадри можна за цим посиланням.

Що відомо про візит Зеленського до США

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський 21 грудня рибув із робочим візитом до США. Спершу лідер України проведе переговори із американським президентом Джо Байденом, а потім - виступить у Конгресі. Це перша закордонна поїздка українського президента від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зауважимо, що Зеленський летить на запрошення президента США Джо Байдена. Уперше вони поговорили про це під час телефонної розмови 11 грудня, 14 грудня - рішення було ухвалене, але з міркувань безпеки трималося у великому секреті. За інформацією ЗМІ, Зеленський летів американським військовим літаком із польського міста Перемишль.

У Білому домі пояснили, що Джо Байден запросив Володимира Зеленського до США через новий етап війни Росії проти України. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі наголосив, що лідери обговорять підтримку України та "справедливий мир".

Візит Зеленського до США: перші деталі від ТСН

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