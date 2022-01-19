Байден зустрівся із сенаторами США, які повернулися з Києва: вони обговорили ескалацію навколо України

Байден зустрівся із сенаторами США, які повернулися з Києва: вони обговорили ескалацію навколо України

Білий дім готує запровадити "серйозні наслідки у відповідь на подальшу агресію Росії проти України".

Президент США Джо Байден зустрівся з двопартійною групою сенаторів, щоб обговорити нарощування Росією військових сил на кордонах України. До групи увійшли сенатори, які повернулися з України.

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті адміністрації президента США.

"Президент Байден і сенатори обмінялися думками про те, як США найкраще можуть продовжувати тісну співпрацю з нашими союзниками й партнерами на підтримку України, включно з поточними дипломатичними зусиллями, спрямованими на врегулювання нинішньої кризи, а також заходами стримування" - зауважили в Білому домі.

Окрім цього, у пресрелізі зазначається, що американський лідер Байден погодився продовжувати тісно співпрацювати з Конгресом і що адміністрація готується запровадити "серйозні наслідки у відповідь на подальшу агресію Росії проти України".

Нагадаємо, у Києві з візитом перебувала двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів. Сенатори пообіцяли, що Вашингтон надасть Україні зброю, якщо Путін наважиться на повномасштабне вторгнення, а проти Росії введуть "жорсткі санкції".

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