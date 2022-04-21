Байден зустрівся зі Шмигалем у Вашингтоні: очільник уряду України розкрив деталі перемовин

Президент США Джо Байден у четвер, 21 квітня, зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, який перебуває у Вашингтоні з офіційним візитом.

Американський лідер назвав перемовини з очільником українського уряду "гарною дискусією", про це президент США розповів під час звернення щодо України.

"Він дякував американському народу за підтримку, розуміє її значення, і ми говорили про те, щоб утримати всіх разом з точки зору Європи, Європейського Союзу та інших, щоб зупинити жорстокість Путіна", - додав Байден.

Своєю чергою український прем'єр на своїй сторінці у Telegram розповів, що у нього та президента США був "плідний діалог щодо зупинення РФ".

"Наголосив, що для перемоги України у відстоюванні незалежності та спільних цінностей демократичного світу, потрібне подальше лідерство США у питаннях постачання зброї, розширення фінансової допомоги й посилення санкцій проти росії. Тільки так можна примусити кремль до закінчення війни", - сказав Шмигаль.

Також міністр розповів Байдену про звірства окупантів на території України. Про численні жертви та значні збитки, про зруйновану цивільну інфраструктуру.

"Ми цінуємо рішучу позицію пана Байдена називати ці дії геноцидом. Розраховуємо на спільні зусилля міжнародного співтовариства, щоб організатори та виконавці злочинів були притягнені до відповідальності.

Подякував від імені Уряду й українців за величезну підтримку, зокрема за оголошення надання Україні нового пакету військової допомоги на суму $800 млн і $500 млн прямої економічної допомоги", - зауважив очільник уряду України.

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