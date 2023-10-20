Байден звернувся до американців із закликом підтримати Україну та Ізраїль: що він сказав

Президент США заявив, що допомога Україні та Ізраїлю — це найважливіша інвестиція, яка протягом поколінь принесе вигоди американцям.

Президент США Джо Байден виступив зі зверненням до американського народу. Він говорив про допомогу Києву та Єрусалиму.

ТСН.ua зібрав головне з промови американського президента.

Байден порівняв війну в Ізраїлі з війною Росії в Україні. Він звинуватив ХАМАС і президента РФ володимира путіна в бажанні "повністю знищити сусідню демократію", однак, зазначив, що вони "є різними загрозами".

Байден оголосив, що подасть до Конгресу терміновий бюджетний запит на додаткове фінансування України та Ізраїлю, а також сказав, що підтримка обох країн є "життєво важливою для національної безпеки Америки".

"Ось чому завтра я направлю до Конгресу терміновий бюджетний запит. Ми повинні виділити фінансові кошти для наших найважливіших партнерів, включно з Ізраїлем та Україною. Це найважливіші інвестиції, які протягом поколінь принесуть вигоди американцям. У такий спосіб ми побудуємо світ, який буде більш процвітаючим і більш стабільним для наших дітей та онуків", — сказав Байден.

Президент США наголосив, що терористичне угруповання ХАМАС "не представляє палестинський народ" і звинуватив його у використанні палестинців "як живого щита". Він виступив проти ісламофобії та антисемітизму, а також сказав, що "ізраїльтяни і палестинці однаково заслуговують на те, щоб жити в безпеці, гідності та мирі".

Байден попросить Конгрес продовжувати направляти зброю Україні, необхідну для захисту від російської агресії.

"Українці досягають успіху. Коли Путін вдерся до України, він думав, що візьме Київ і всю Україну за лічені дні. Минуло понад рік — Путіну нічого не вдалося", — зазначив Байден.

Президент США нагадав про воєнні злочини, скоєні терористами в Ізраїлі та російськими військами в Україні. Він сказав, що не можна забувати про вбивства мирних жителів, зґвалтування і депортованих з України до Росії дітей.

"Ми не можемо заплющувати очі на те, що роблять ХАМАС і Путін. Я відмовляюся допустити це. У такі моменти ми повинні пам'ятати, хто ми. Ми — Сполучені Штати Америки. І немає нічого, що нам не під силу, якщо ми робимо це разом", — сказав Джо Байден.

Нагадаємо, Джо Байден попросить у Конгресу 60 мільярдів доларів для України та 14 мільярдів доларів для Ізраїлю, про що повідомляє видання Reuters із посиланням на власне джерело.

За даними видання, запит також включатиме 10 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу, 14 мільярдів доларів на безпеку кордонів і 7 мільярдів доларів на Індо-Тихоокеанський регіон.

Повідомляється, що половина з 60 мільярдів доларів, які Байден запитує для України, піде на заміну і модернізацію запасів зброї в США.

Раніше генсек НАТО Столтенберг наголосив, що Україна потребує більше зброї. Чим сильнішою вона буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про існування ризиків зменшення обсягів західної допомоги. Водночас глава держави вірить партнерам, які запевняють, що цього не станеться.

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