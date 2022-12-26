Байдена не вітатиме з Новим роком: у Кремлі розповіли про "величні" плани Путіна до кінця року

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсковов розповів про плани очільника Кремля Володимира Путіна до кінця 2022 року. Так, російський президент-диктатор вирішив скасувати деякі зустрічі.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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"Рот" Путіна повідомив, що господар Кремля планує поспілкуватися з головою КНР Сі Цзіньпіном, але формат ще невідомий. А от президента США Джо Байдена Путін не планує вітати з Новим роком, бо, за його словами, "Росія та США сьогодні дуже далеко зайшли у недружності".

"Зараз немає. Зараз ми настільки глибоко зайшли у взаємній недружності, що, мабуть, не до вітань", – сказав Пєсков.

Крім того, Путін не планує відвідувати підсумкове засідання Уряду 28 грудня, а також запланована тристороння зустріч із лідерами Азербайджану та Вірменії Ільхамом Алієвим та Ніколом Пашиняном на неформальному саміті СНД 26-27 грудня у Петербурзі також пройде без участі Путіна.

Очільник Кремля запланував робочу поїздку до одного з російських регіонів. До якого саме - невідомо.

Нагадаємо, голова комітету французького парламенту з питань національної оборони та збройних сил Том Гассільюд в інтерв'ю ТСН.ua припустив, як Путіна усунуть від влади.

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