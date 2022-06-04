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Байдена з дружиною евакуювали зі свого будинку, а у небо здійняли військові літаки США: що сталося

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Байдена з дружиною евакуювали зі свого будинку, а у небо здійняли військові літаки США: що сталося

Фото: Associated Press

Президента США Джо Байдена з дружиною Джилл Байден евакуювали зі свого будинку в штаті Делавер у місцеву пожежну частину, а над Білим домом з'явилися військові літаки.

Причиною став невідомий літак, який влетів у повітряний простір над будинком подружжя Байденів.

Про це повідомляє Fox News. 

У заяві служби охорони США сказано, що це був приватний літак, пілот якого не працював на належному радіоканалі і не дотримувався вказівок. Після виявлення літак було терміново виведено із зони обмеження, а пілота тепер допитають.

Як зазначає Федеральне управління цивільної авіації, у разі небезпеки військові літаки і вертольоти берегової охорони часто використовуються для перехоплення літаків, які порушують зону обмеження польотів президента США. Перехоплені повітрняні судна перенаправляються в найближчий аеропорт, де екіпажі допитуються правоохоронними органами і їм загрожують потенційні кримінальні або цивільні санкції. 

За даними американських ЗМІ, президент Джо Байден та його дружина повернулися до свого дому, з ними все в порядку.

Нагадаємо, лідер США Джо Байден вважає, що війну в Україні буде врегульовано шляхом переговорів. Проте Сполучені Штати продовжать підтримувати українців, допоки це не відбудеться.

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