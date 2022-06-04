Байдена з дружиною евакуювали зі свого будинку, а у небо здійняли військові літаки США: що сталося

Президента США Джо Байдена з дружиною Джилл Байден евакуювали зі свого будинку в штаті Делавер у місцеву пожежну частину, а над Білим домом з'явилися військові літаки.
Причиною став невідомий літак, який влетів у повітряний простір над будинком подружжя Байденів.
Про це повідомляє Fox News.
У заяві служби охорони США сказано, що це був приватний літак, пілот якого не працював на належному радіоканалі і не дотримувався вказівок. Після виявлення літак було терміново виведено із зони обмеження, а пілота тепер допитають.
Як зазначає Федеральне управління цивільної авіації, у разі небезпеки військові літаки і вертольоти берегової охорони часто використовуються для перехоплення літаків, які порушують зону обмеження польотів президента США. Перехоплені повітрняні судна перенаправляються в найближчий аеропорт, де екіпажі допитуються правоохоронними органами і їм загрожують потенційні кримінальні або цивільні санкції.
За даними американських ЗМІ, президент Джо Байден та його дружина повернулися до свого дому, з ними все в порядку.
Нагадаємо, лідер США Джо Байден вважає, що війну в Україні буде врегульовано шляхом переговорів. Проте Сполучені Штати продовжать підтримувати українців, допоки це не відбудеться.
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