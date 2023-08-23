Байдену доповіли про падіння літака, який міг належати Пригожину: в Білому домі кажуть, що не здивовані

У Білому домі повідомили, що доповіли Байдену про ситуацію в Росії.

Президенту США Джо Байдену доповіли про падіння літака у Тверській області Росії, який міг належати терористу та засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

Про це повідомили в Білому домі, пише Sky News.

У Білому дому підтвердили, що вони поінформували Джо Байдена про падіння літака, на борту якого значився терорист Пригожин.

Представниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон заявила в коментарі CNN, що "ніхто не повинен дивуватися", якщо повідомлення про те, що засновник компанії "Вагнер" Євген Пригожин був на борту літака, що розбився, підтвердяться.

"Ми бачили ці повідомлення. Якщо це підтвердиться, ніхто не повинен дивуватися. Згубна війна в Україні призвела до того, що приватна армія рушила на Москву, а тепер - здавалося б - до цього", - йдеться в заяві Едрієн Вотсон.

Нагадаємо, в РФ розбився літак, який міг належати Пригожину. Згодом у Росавіації заявили, що терорист Євгеній Пригожин був у списку пасажирів літака, який впав у Тверській області.

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