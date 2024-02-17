Байдену нагадали про його обіцянку "наслідків" для РФ в разі смерті Навального: що він відповів

Розмова між Байденом та Путіним відбулася ще 2021 року.

Ще влітку 2021 року президент Сполучених Штатів Джо Байден заявляв, що попередив президента РФ Володимира Путіна про "руйнівні наслідки", якщо ув’язнений російський опозиціонер Олексій Навальний помре у в’язниці.

Про це він говорив після переговорів із главою Кремля у Женеві, повідомляє CNN.

Тоді, за словами Байдена, він "чітко дав зрозуміти" російському президенту, що "наслідки цього будуть руйнівними для Росії".

Один з журналістів нагадав американському лідеру його заяву після зустрічі з Путіним у Женеві 2021 року.

"Це було три роки тому. За цей час вони зіткнулися з величезною кількістю наслідків. Вони втратили і/або поранили понад 350 тисяч російських солдатів. Вони опинилися в ситуації, коли на них накладено величезні санкції в усіх сферах. І ми розмірковуємо над тим, що ще можна було б зробити", - відповів Байден.

Нагадаємо, 16 лютого в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ заявили, що Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у віці 47 років.

Байден відреагував на смерть опозицонера: "Путін вбиває людей не тільки за межами Росії, а й самих росіян. Навальний вірив у Росію і захищав ті цінності, які протилежні тому, що символізує Путін".

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на новину про смерть Навального. З його слів, цілком очевидно, що за загибеллю російського політика стоїть президент РФ Володимир Путін.

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