Президент США нібито "дозволяє прямі образи на адресу Росії та її населення".

Американському президенту Джо Байдену та його родині заборонили в'їзд до Пензенської області Росії. Мовляв, причина такого рішення - позиція голови Білого дому.

Про це заявив губернатор регіону країни-акресорки Росії Олег Мельниченко.

За його словами, в'їзд на територію регіону він заборонив президенту США своїм наказом. Мовляв, область "не вітає на своїй території людей, які дозволяють прямі образи на адресу Росії та її населення".

"Нам такі люди не потрібні. Пензенці завжди славилися своєю чуйністю до чужих бід, добротою та чесністю. Усіх цих якостей у Байдена немає", - написав Олег Мельниченко.

Щобільше, російський губернатор висловив сподівання, що його рішення підтримають жителі Пензенської області. Ймовірно, Мельниченка обурило рішення Вашингтона про нові санкції проти РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Міністерство фінансів США заявило, що застосувало "одну з найбільш значущих санкцій", щоб придушити тих, хто допомагає Москві у війні проти України. Обмеження застосовані до понад 200 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і в країнах Європи, Азії та Близького Сходу.

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