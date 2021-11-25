Байдену видалили "потенційно передракове утворення": як зараз почувається президент США

Байдену видалили "потенційно передракове утворення": як зараз почувається президент США

Утворення виявилось тубулярною аденомою — доброякісним, повільно зростаючим передраковим ураженням.

Минулого тижня президенту США Джо Байдену видалили "потенційно передракове утворення" — доброякісний поліп розміром 3 мм, який відправили на тестування й ідентифікували як тубулярну аденому.

Про це пише Fox News.

Лікар Байдена, Кевін О’Коннор, який підписав меморандум, зазначив, що "тубулярна аденома є доброякісним, повільно зростаючим, але вважається передраковим ураженням".

Він зазаначив, що наразі ніяких подальших заходів вживати не потрібно.

О’Коннор підкреслив, що Байден повинен пройти "повторну колоноскопію через 7-10 років".

Нагадаємо, минулого тижні віцепрезидентка США Камала Гарріс тимчасово виконувала обов'язки президента США, поки очільник держави перебував у госпіталі під анестезією.

Сам президент США, залишаючи медичний заклад після обстежень, заявив журналістам, що має "відмінний фізичний стан".

А недовго після того Джо Байден заявив про намір балотуватися на другий термін президентства у 2024 році.

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