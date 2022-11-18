"Бажати миру, а не просто перемир'я": Папа Римський готовий бути посередником між Україною та РФ

Папа Римський Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край конфлікту між Росією та Україною.

Про це повідомляє видання The Guardian.

На запитання, чи вірить він у можливість примирення Москви та Києва, понтифік закликав "не здаватися".

"Але кожен має присвятити себе демілітаризації сердець, починаючи зі свого власного, а потім знешкоджуючи, обеззброюючи насильство. Ми всі маємо бути пацифістами. Бажати миру, а не просто перемир'я, яке може служити лише для переозброєння. Справжній мир, який є плодом діалогу" , – сказав він.

Раніше папа Франциск засудив останню хвилю ракетних ударів по Україні, закликавши до припинення вогню, щоб запобігти ризику ескалації. Водночас він знову не згадав конкретно про Росію.

Крім того, папа Франциск заявив, що жорстокість російських військових, з якою вони діють в Україні, непритаманна російському народу.

А у неділю, 13 листопада, Франциск після меси з нагоди Всесвітнього дня бідних звернувся із проповіддю до парафіян, цитуючи Євангеліє впереміш із класиком російської літератури Федором Достоєвським.

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