“Бажаю йому свободи”: дружина Саакашвілі вперше відвідала його в грузинській лікарні і заявила про розлучення

Жінка зауважила, що зараз вона виявилася психологічно готовою до зустрічі із Саакашвілі.

Перша дружина експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, Сандра Рулофс, відвідала його в лікарні, де політик перебуває під вартою. 54-річна колишня перша леді, яка, вочевидь, офіційно досі одружена з Саакашвілі, поділилася головним висновком їхньої зустрічі: більше вони не разом.

Про це Сандра написала у Facebook.

“Мені знадобилося цілих два роки, перш ніж я виявилася психологічно готовою та достатньо впевненою, щоб поїхати і навідати Мішу в ув'язненні. Після тривалої зустрічі та щирої розмови я можу сказати, що ми більше не разом”, – повідомила Рулофс.

“Я бажаю йому свободи, здоров'я та щастя”, – додала вона.

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