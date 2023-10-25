Бази США в Іраку та Сирії атакували безпілотники – понад 20 військових поранені: NBC News

Понад 20 американських військових поранені через атаки на бази США в Іраку та Сирії.

Понад 20 американських військових отримали поранення минулого тижня внаслідок атак безпілотників на бази США в Іраку та Сирії.

Про це пише NBC News із посиланням на Центральне командування США.

"Двадцять американських військовослужбовців отримали легкі поранення 18 жовтня, коли принаймні два ударні безпілотники націлилися на військову базу Аль-Танф на півдні Сирії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один з дронів вдалося знищити. Тоді поранені повернулися до служби, жодні військові об’єкти не постраждали. Того ж дня ще четверо американських військовослужбовців отримали незначні поранення під час двох окремих атак безпілотників проти сил США на базі Аль-Асад у західному Іраку.

США збили всі безпілотники, але уламки одного з них знищили навіс, під яким були невеликі літаки. Тоді весь постраждалий особовий склад повернувся на службу.

"Ми завжди залишаємо за собою право захищати себе, і ми ніколи не вагатимемося вживати заходів, коли це необхідно, щоб захистити наші сили та наші інтереси за кордоном", - сказав прессекретар Пентагону Пет Райдер.

Напади сталися на тлі зростання напруженості в регіоні через конфлікт в Ізраїлі.

Пет Райдер також заявив, що за минулий тиждень сили США та коаліції були атаковані щонайменше 10 разів в Іраку та три рази в Сирії "за допомогою поєднання односторонніх ударних безпілотників і ракет".

Райдер сказав, що групи, які здійснюють напади, підтримуються Іраном і його Корпусом вартових Ісламської революції.

"Те, що ми бачимо, – це перспектива більш значної ескалації проти американських сил і персоналу в регіоні найближчим часом з боку іранських проксі-сил і, зрештою, з боку Ірану", — сказав Райдер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдуллахіан попередив Ізраїль та США, що ситуація на Близькому Сході може "вийти з-під контролю", якщо ці дві країни "негайно не припинять злочини проти людства в Газі".

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