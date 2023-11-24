Бази США в Іраку та Сирії були атаковані ракетами та безпілотниками - Reuters

Американські та міжнародні сили були атаковані на двох об’єктах.

Бази американських військових в Іраку та Сирії були атаковані 23 листопада ракетами та безпілотниками.

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Про це інформує Reuters із посиланням на джерела.

Співрозмовник агентства сказав, що американські та міжнародні сили були атаковані на двох об’єктах на північному сході Сирії за допомогою кількох ракет і безпілотника.

В Іраку кілька безпілотників було запущено з авіабази Айн-аль-Асад на захід від Багдада, ще один безпілотник був запущений з бази, де розміщені сили США поблизу аеропорту Ербіль на півночі Іраку.

Ці атаки відбулися наступного дня після того, як США завдали удару по збройному угрупованню Хезболла на південь від Багдада, в результаті якого загинули вісім бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військові Сполучених Штатів завдали авіаударів по військовому обʼєкту проіранських терористів та їхніх проксі у східній частині Сирії.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія впевнена, що Ізраїль не атакуватиме її сили у Сирії через передавання ППО Хезболлі.

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