«Базє капєц, всю розвалілі»: росіяни в істериці через нову атаку на Туапсе, над НПЗ стовпи вогню (фото, відео)
Місцеві мешканці у Мережі бідкалися про сильні вибухи посеред ночі. Водночас влада традиційно заявляє про начебто успішну роботу сил протиповітряної оборони.
Вночі проти 28 квітня невідомі дрони атакували Краснодарський край РФ. Знову було атаковано нафтопереробний завод у місті Туапсе. Виникла масштабна пожежа.
Про це повідомили росЗМІ та Телеграм-канали.
Місцеві повідомили, що після другої ночі у місті пролунало багато вибухів. Пізніше «розпочалося загоряння, видно вогонь і дим».
«Туапсе не встигли загасити і знову були атаковані резервуари», — пише Телеграм-канал Exilenova+.
Російська влада атаку підтверджує, але традиційно інформує про нібито успішну роботу сил ППО. Так, Міноборони країни-агресорки заявляє, мовляв, було збито 186 безпілотників. Зокрема, і над Краснодарським краєм.
«У Туапсе через падіння уламків безпілотників сталася пожежа на НПЗ», — повідомив оперштаб і додав, що «пострадавших нєт», а надзвичайники «задіяні у гасінні».
Водночас на тлі небезпеки БПЛА було запроваджено обмеження на приймання і випуск літаків в аеропортах Краснодара, Геленджика і Сочі.
Фото і відео атаки на Туапсе
Водночас мешканці країни-агресорки знову в істериці через атаку на «бідний Туапсе». Мовляв, «базє повний капєц», «сильно горить» та й загалом «ето всьо страшно і пєчально».
Удари по НПЗ в Росії
Цієї ночі, 28 квітня, у Росії знову заявили про атаку на НПЗ у Туапсе. Місцеві ресурси повідомили, що через обстріл загорілися щонайменше два резервуари на нафтопереробному заводі.
Зауважимо, що 20 квітня також було атаковано НПЗ Росії. Зокрема, значні втрати фіксували на об’єкті в районі нафтопереробного заводу «Туапсинский». За даними українського Генштабу, внаслідок удару було знищено 24 резервуари та ще чотири зазнали пошкоджень.
Водночас Reuters із посиланням на джерела повідомило, що українські дрони зупинили роботу ще двох російських НПЗ. Зокрема, Новокуйбишевський та Туапсинський нафтопереробні заводи «Роснафти» припинили переробку нафти. Зокрема, підприємство у Туасе не працює від 16 квітня.