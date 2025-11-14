BBC відмовилась виплатити компенсацію Трампу: чи вистачить президенту вибачень

BBC відмовилась виплачувати компенсацію Трампу / © Reuters

Британська телерадіомовна корпорація BBC офіційно вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом через епізод у програмі «Панорама», який стосувався його промови 6 січня 2021 року. Корпорація визнала, що монтаж створив «помилкове враження, ніби президент Трамп зробив прямий заклик до насильницьких дій». Проте BBC відхилила вимогу Трампа про виплату компенсації, що може призвести до судового позову на суму 1 мільярд доларів.

Судові погрози та відставки

Юристи Дональда Трампа погрожують подати позов до суду на корпорацію з вимогою виплатити 1 млрд доларів як відшкодування збитків. Це станеться, якщо BBC не опублікує спростування, вибачення і не компенсує шкоду.

У BBC заявили, що програму, яка викликала обурення Трампа, більше не транслюватимуть. Водночас цей скандал вже призвів до серйозних кадрових змін у керівництві корпорації.

«Скандал призвів до відставок генерального директора BBC Тіма Дейві та керівниці новинного відділу Дебори Тернесс у неділю», — йдеться у матеріалі.

Критика редакційних стандартів

Ситуація викликала широкий суспільний резонанс та критику з боку британських політиків. Міністерка культури Ліза Нанді в ефірі BBC Radio 4 Today висловила впевненість, що корпорація «серйозно взялася за це питання». Водночас вона наголосила на необхідності посилення внутрішніх правил.

«Але вона також сказала в ефірі програми BBC Radio 4 Today, що редакційні стандарти і настанови BBC „подекуди недостатньо надійні, а в інших випадках застосовуються непослідовно“, та додала, що необхідні люди на дуже високому рівні, які мають журналістський досвід», — цитує видання слова міністерки.

Лідер Ліберальних демократів Ед Дейві закликав прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера «зателефонувати Трампу», щоб покласти край його погрозам судовим позовом і «захистити неупередженість та незалежність BBC».

Нагадаємо, Білий дім підтвердив наміри Трампа судитися з BBC. Речниця Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що рішення президента не залежить від того, принесе медіагігант вибачення чи ні.