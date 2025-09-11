ТСН у соціальних мережах

Бегемот напав на судно з пасажирами та перевернув його: 11 осіб зникли безвісти

У Кот-д’Івуарі стався трагічний інцидент — бегемот перевернув судно з пасажирами.

Віра Хмельницька
Бегемот

Бегемот / © Associated Press

У Кот-д’Івуарі 11 людей оголосили зниклими безвісти через напад бегемота.

Про це пише People.

Бегемот перевернув судно із 14 пасажирами на річці Сассандра. Поки що відомо лише про трьох виживших. Решту пасажирів все ще шукають. Зазначається, що серед них були жінки та діти.

За оцінками фахівців, у Кот-д’Івуарі налічується близько 500 бегемотів. Найчастіше їх можна зустріти на півдні країни.

Нагадаємо, у горах стадо корів затоптало подружжя туристів: чоловік загинув, дружина дивом вижила.

Також повідомлялося, що в Австралії акула розірвала досвідченого серфера на шматки на очах у друзів.

