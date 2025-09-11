Бегемот напав на судно з пасажирами та перевернув його: 11 осіб зникли безвісти

Бегемот / © Associated Press

У Кот-д’Івуарі 11 людей оголосили зниклими безвісти через напад бегемота.

Про це пише People.

Бегемот перевернув судно із 14 пасажирами на річці Сассандра. Поки що відомо лише про трьох виживших. Решту пасажирів все ще шукають. Зазначається, що серед них були жінки та діти.

За оцінками фахівців, у Кот-д’Івуарі налічується близько 500 бегемотів. Найчастіше їх можна зустріти на півдні країни.

